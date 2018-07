Sem dinheiro, Palmeiras quer reforços 'baratos e jovens'

SÃO PAULO - O torcedor palmeirense que imagina um time diferente para a disputa do Campeonato Brasileiro pode começar a se acostumar com o elenco que fracassou neste primeiro semestre. O técnico Luiz Felipe Scolari avisou que a equipe não vai sofrer muitas mudanças, e que apenas dois ou três jogadores serão contratados.

Após a inútil vitória de 2 a 0 sobre o Coritiba na quarta-feira (a equipe paranaense ficou com a vaga nas semifinais da Copa do Brasil), Felipão falou que um lateral-direito seria anunciado até hoje pela diretoria. Paulo Henrique, do Paraná, é o mais cotado. "Temos de contratar alguém com o perfil do Palmeiras no momento: jovem e barato", disse o treinador.

Ele explica à torcida que hoje é impossível pensar em contratações de peso. "Nós temos uma dificuldade (financeira) grande e não podemos ter muitos sonhos."

Além do lateral-direito, o Palmeiras busca alguém para a esquerda e para a zaga - Danilo já está negociado com a Udinese e deixará o clube em junho. A diretoria já foi atrás de Henrique, mas o Barcelona pediu muito para negociá-lo. Reforço certo mesmo é Maikon Leite, que já está fechado com o Palmeiras e vai chegar em julho.

Com a eliminação na Copa do Brasil, Scolari vai ter diversas reuniões com o presidente Arnaldo Tirone e o vice de futebol, Roberto Frizzo, para definir o time para o Brasileiro. "Entramos (na competição) como uma das grandes equipes e, se não tivermos um tropeço como aquele (os 6 a 0 para o Coritiba semana passada), teremos as mesmas condições. Com um bom trabalho, vamos brigar pelos primeiros lugares", garantiu.

Agora vai. Arnaldo Tirone e Walter Torre vão se reunir na manhã desta sexta-feira para definir a situação da Arena Palestra - o palmeirense promete entregar a escritura assinada. Mesmo assim, as obras no estádio palmeirense seguirão paradas hoje.

De acordo com a empresa, o acerto só não aconteceu ontem por pequenos detalhes. "Os advogados estavam ajustando as minutas do contrato, não tem nenhum problema", explicou Rogério Dezembro, diretor de novos negócios da WTorre.