Sem dores, Paulinho e Fred se garantem em estreia

BRASÍLIA - O volante Paulinho treinou nesta sexta-feira no Estádio Nacional (Mané Garrincha), em Brasília, com uma proteção especial no tornozelo direito, onde sofreu entorse um dia antes. Mas esteve bem e correu normalmente. Depois, em entrevista, se disse pronto para a estreia na Copa das Confederações.

"Acordei bem melhor, senti dores fortes na hora da torção. Mas já passou, estou pronto para enfrentar o Japão", disse o jogador, confirmado por Felipão no time titular que vai estrear na Copa das Confederações, neste sábado, diante da seleção japonesa, no mesmo Estádio Nacional de Brasília.

O atacante Fred, que há semanas convive com uma fratura incompleta da parte posterior da costela, também treinou nesta sexta-feira com desenvoltura. Ele se submeteu a um exame de imagem na noite de quarta, mas não quis revelar se o problema na costela já estava cicatrizado. Fugia dessa pergunta, respondendo que estava em ótimas condições para atuar. "Estou 100%", repetia, sorridente.

Embora não tenha chegado a ser dúvida para o jogo deste sábado, Oscar, que teve tratamento especial da comissão técnica na parte física durante os últimos dias, também afirmou que vai enfrentar o Japão. "Também estou 100%, só fui poupado em alguns treinos para chegar muito bem na hora do jogo", explicou o meia.