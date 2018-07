Sem Duda e Maurren, atletismo vai levar 88 atletas para o Pan

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou, nesta segunda-feira, que o Brasil terá a maior delegação de sua história na modalidade nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Foram convocados 88 atletas, sendo 47 homens e 41 mulheres. Até agora, o recorde pertence à delegação que competiu, em casa, no Rio, em 2007, com 85 pessoas.

A entidade brasileira adotou índices baixos para Toronto, convocando os dois atletas com melhores marcas em cada prova. Em algumas delas, mais de 10 atletas fizeram índices. No lançamento do dardo masculino, entretanto, só Julio Cesar de Oliveira alcançou a marca mínima exigida.

A enorme maioria dos atletas vai participar de apenas uma prova individual no Pan. As exceções são Ana Cláudia Lemos (100m e 200m), Keila Costa (salto triplo e em distância), Juliana Paula dos Santos (5.000m e 3.000m com obstáculos), Tatiele Roberta de Carvalho (5.000m e 10.000m) e Flávia Maria de Lima (800m e 1.500m). A delegação feminina é inferior à masculina também porque duas atletas do 4x400m (Jailma de Lima e Liliane Fernandes) participarão do 4x400m. Hederson Estefani está em três provas: corre o 4x400, e os 400m rasos e com barreiras.

O Brasil vai praticamente com força máxima para o Pan. Os principais desfalques são da maratona, uma vez que Marilson Gomes dos Santos está machucado e Solonei Rocha optou por disputar o Mundial - não há tempo de recuperação para que um mesmo maratonista corra em Toronto e em Pequim (China). Anderson Henriques, dos 400m, e Carlos Chinin, do decatlo, ambos machucados, sequer fizeram índice.

A delegação, entretanto, também está desfalcada de alguns nomes conhecidos, como o bicampeão mundial indoor Mauro Vinicius da Silva, o Duda, e da campeã olímpica Maurren Maggi, ambos do salto em distância. Os dois até fizeram índice, mas não ficaram como um dos dois melhores do ranking na respectiva prova.

Na equipe que vai ao Pan estão 18 atletas que já têm índice para os Jogos Olímpicos do Rio: Aldemir Gomes Júnior (200m), Bruno Lins (200m), Henderson Estefani (400m com barreiras), Thiago André (1.500m), Eder Antonio Souza (110m com barreiras), Thiago Braz (salto com vara), Caio Bonfim (marcha atlética de 20km), Rosângela Santos (100m e 200m), Ana Cláudia Lemos (100m e 200m), Vitória Rosa (200m), Geisa Coutinho (400m), Andressa de Morais (lançamento do disco), Fernanda Raquel (lançamento do disco), Fabiana Murer (salto com vara), Keila Costa (salto em distância), Erica Rocha (marcha atlética de 20km), Adriana Aparecida da Silva (maratona) e Marily dos Santos (maratona).

CONFIRA OS CONVOCADOS

MASCULINO

Vitor Hugo dos Santos (Brasil Foods/BRF-RJ) - 100 m - 4x100 m

José Carlos "Codó" Moreira (CT PI) - 100 m - 4x100 m

Aldemir Gomes Junior (AEFV-RJ) - 200 m - 4x100 m

Bruno Lins (FCTE-SP) - 200 m - 4x100 m

Gustavo Machado dos Santos (Orcampi/Unimed-SP) - 4x100 m

Gabriel Oliveira Constantino (Powerade Team-RJ) - 4x100 m

Hederson Estefani (Pinheiros-SP) - 400 m - 4x400 m

Hugo Balduíno (BM&FBovespa-SP) - 400 m - 4x400 m

Pedro Luiz Burmann (Sogipa/Procempa-RS) - 4x400 m

Wagner Francisco Cardoso (BM&FBovespa-SP) - 4x400 m

Jonathan Henrique da Silva (Orcampi/Unimed-SP) - 4x400 m

Carlos Antonio dos Santos (EC Rezende-SP) - 1.500 m

Cleiton Cezario Abrão (BM&FBovespa-SP) - 800 m

Lutimar Abreu Paes (BM&FBovespa-SP) - 800 m

Thiago André (BM&FBovespa-SP) - 1.500 m

Altobeli Santos da Silva (ARPA-SP) - 5.000 m

David Benedito de Macedo (Orcampi/Unimed-SP) - 5.000 m

Daniel Chaves da Silva (Pé de Vento Caixa-RJ) - 10.000 m

Giovani dos Santos (Pé de Vento Caixa-RJ) - 10.000 m

Jean Carlos Dolberth Machado (Pinheiros-SP) - 3.000 m c/obstáculos

Gladson Alberto Barbosa (Pinheiros-SP) - 3.000 m c/obstáculos

Eder Antonio Souza (Orcampi/Unimed-SP) - 110 m c/barreiras

Jonatha do Nascimento Mendes (BM&FBovespa-SP) - 110 m c/barreiras

Mahau Suguimati (Orcampi/Unimed-SP) - 400 m c/barreiras

Talles Frederico Sousa (Pinheiros-SP) - salto em altura

Fernando Ferreira (BM&FBovespa-SP) - salto em altura

Thiago Braz (Orcampi/Unimed-SP) - salto com vara

Fabio Gomes da Silva (BM&FBovespa-SP) - salto com vara

Higor Silva Alves (BM&FBovespa-SP) - salto em distância

Alexsandro do Nascimento de Melo (Orcampi/Unimed-SP) - salto em distância

Jean Cassimiro Rosa (EC Rezende-SP) - salto triplo

Jefferson Sabino (Orcampi/Unimed-SP) - salto triplo

Darlan Romani (BM&FBovespa-SP) - arremesso do peso

Nelson Henrique Fernandes (AMIPEL-SP) - arremesso do peso

Ronald Julião (BM&FBovespa-SP) - lançamento do disco

Felipe Lorenzon (BM&FBovespa-SP) - lançamento do disco

Wagner Domingos (BM&FBovespa-SP) - lançamento do martelo

Allan Wolski (Pinheiros-SP) - lançamento do martelo

Júlio César de Oliveira (BM&FBovespa-SP) - lançamento do dardo

Luiz Alberto de Araújo (BM&FBovespa-SP) - decatlo

Felipe Vinícius dos Santos (Pinheiros-SP) - decatlo

Caio Bonfim (CASO-DF) - 20 km marcha

José Alessandro Bagio (AABLU-SC) - 20 km marcha

Jonathan Riekmann (AABLU-SC) - 50 km marcha

Cláudio Richardson dos Santos (AABB Currais Novos-RN) - 50 km marcha

Ubiratan José dos Santos (Usina São José-PE) - maratona

Franck Caldeira (BM&FBovespa-SP) - maratona

FEMININO

Ana Cláudia Lemos (BM&FBovespa-SP) - 100 m - 200 m - 4x100 m

Rosangela Santos (Pinheiros-SP) - 100 m - 4x100 m

Vitoria Cristina Rosa (EMFCA-RJ) - 200 m - 4x100 m

Vanusa Henrique dos Santos (BM&FBovespa-SP) - 4x100 m

Bruna Jessica Farias (Pinheiros-SP) - 4x100 m

Franciela Krasucki Davide (Pinheiros-SP) - 4x100 m

Geisa Coutinho (Orcampi/Unimed-SP) - 400 m - 4x400 m

Joelma das Neves Sousa (Pinheiros-SP) - 400 m - 4x400 m

Jailma Lima (BM&FBovespa-SP) - 4x400 m - 400 m c/barreiras

Liliane Fernandes (Pinheiros-SP) - 400 m c/barreiras - 4x400 m

Aline Leone dos Santos (Sogipa/Procempa-RS) - 4x400 m

Flávia Maria de Lima SP 800m - 1500 m

Kleidiane Barbosa Jardim (Cruzeiro Caixa-MG) - 1.500 m

Erika Oliveira Lima Machado (Pinheiros-SP) - 800 m

Juliana Paula dos Santos (BM&FBovespa-SP) - 5.000 m - 3.000m c/obstáculos

Tatiele Roberta de Carvalho (Orcampi/Unimed-SP) - 5.000m - 10.000 m

Joziane da Silva Cardoso (Pé de Vento-RJ) - 10.000 m

Tatiane Raquel da Silva SP 3000m c.obst.

Adelly Oliveira Santos (BM&FBovespa-SP) - 100 m c/barreiras

Fabiana dos Santos Moraes (EC Rezende-SP) - 100 m c/barreiras

Monica Araújo de Freitas (BM&FBovespa-SP) - salto em altura

Ana Paula de Oliveira (Orcampi/Unimed-SP) - salto em altura

Fabiana Murer (BM&FBovespa-SP) - salto com vara

Karla Rosa da Silva (BM&FBovespa-SP) - salto com vara

Keila Costa (BM&FBovespa-SP) - salto em distância e salto triplo

Eliane Martins (Orcampi/Unimed-SP) - salto em distância

Núbia Aparecida Soares (BM&FBovespa-SP) - salto triplo

Keely Medeiros (Pinheiros-SP) - arremesso do peso

Geisa Arcanjo (Pinheiros-SP) - arremesso do peso

Andressa Oliveira de Morais (Pinheiros-SP) - Disco

Fernanda Borges (BM&FBovespa-SP) - lançamento do disco

Mariana Marcelino (Orcampi/Unimed-SP) - lançamento do martelo

Carla Michel (BM&FBovespa-SP) - lançamento do martelo

Jucilene Lima (BM&FBovespa-SP) - lançamento do dardo

Laila Ferrer Domingos (Pinheiros-SP) - lançamento do dardo

Tamara Alexandrino de Sousa (Pinheiros-SP) - heptatlo

Vanessa Chefer Spinola (Pinheiros-SP) - heptatlo

Erica Rocha de Sena (Orcampi/Unimed-SP) - marcha 20 km

Cisiane Dutra Lopes (AASD-PE) - marcha 20 km

Adriana Aparecida da Silva (Pinheiros-SP) - maratona

Marily dos Santos (Veteranos-BA) - maratona