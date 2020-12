Sem edição em 2020, São Silvestre abre inscrições para disputa em julho de 2021

Sem ser disputada em 2020 em função da pandemia do coronavírus, a Corrida Internacional de São Silvestre abrirá as inscrições para a 96.ª edição nesta quinta-feira. No último dia do ano, quando tradicionalmente é realizada, a prova começará a receber a confirmação da participação dos interessados.

A São Silvestre teve a sua data transferida para 11 de julho de 2021, na primeira mudança da programação na sua história. Mas ainda não há certeza sobre a sua realização em função do coronavírus - tudo dependerá das determinações dos órgãos públicos. Com isso, caso seja necessária nova alteração, os que se inscreverem a partir desta quinta-feira já estarão confirmados na disputa em 31 de dezembro do próximo ano.

Leia Também Façanha de Aida nos Jogos de Tóquio-64 ganha vigor em ano de luta antirracista

Os interessados em participar da próxima São Silvestre vão encontrar novidades no momento da inscrição, como a opção do "Pelotão Premium", com kit e espaço de largada diferenciados. Além disso, o corredor também poderá se inscrever no Treinão Virtual, um preparativo para a sua participação na prova.

As inscrições, os valores e demais informações sobre a prova, como regulamento, estarão disponíveis no site oficial da São Silvestre a partir desta quinta-feira.