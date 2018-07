Sem espaço no Grêmio, Werley é confirmado como reforço do Figueirense O Figueirense confirmou de forma oficial nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Werley, que estava encostado no elenco do Grêmio. O defensor será apresentado no Orlando Scarpelli na terça-feira com a missão de ajudar a equipe a sair da zona de rebaixamento do Brasileirão.