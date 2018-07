Sem 'estrelas', confederação convoca para classificatória da 'Copa do Mundo' de beisebol

A Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS) publicou nesta terça-feira a lista de convocados para a classificatória do Clássico Mundial, a Copa do Mundo da modalidade, a ser disputada entre 22 e 25 de setembro, em Nova York.

As maiores surpresas da lista do técnico Barry Larkin estão nas ausências dos dois principais jogadores do País, o receptor Yan Gomes, do Cleveland Indians, o primeiro brasileiro a atuar na Major League Baseball, e o jogador de campo externo Paulo Orlando, que, com o Kansas City Royals, foi o primeiro a vencer a liga, em 2015.

Apesar de seu time ser líder de sua divisão, Gomes não vinha com uma boa temporada no ataque. Sua ausência, porém, se deve ao fato de ter sofrido um deslocamento do ombro direito, ficando sem atuar desde 17 de julho. Em fase final de recuperação, o brasileiro espera estar saudável para os playoffs da MLB, que acontecem no mês de outubro. Também não é certo se o Cleveland Indians o liberaria para o torneio.

Paulo Orlando, por outro lado, não foi autorizado pelo Kansas City Royals. O paulista se firmou como titular dos Royals neste ano e é o melhor rebatedor do time. Seu rendimento, portanto, o faz indispensável no atual campeão. Por todo o ano, Orlando deixou claro seu desejo de participar das classificatórias neste ano e do torneio final, em 2017.

Outro brasileiro que já passou pela MLB e foi chamado por Larkin é André Rienzo. O arremessador atualmente tem contrato com o Miami Marlins, mas joga pelos times menores da franquia. Além de Rienzo, outros sete chamados atuam nas Ligas Menores dos Estados Unidos, com dois em times da República Dominicana. Dez atuam em times nacionais, com outros quatro de ligas japonesas e um da italiana. Outros dois jogam por universidades, sendo uma nos EUA e outra do Japão.

A lista divulgada pela CBBS pode ainda sofrer alterações caso outras franquias da Major League Baseball ou quaisquer outros times não liberarem seus jogadores. O início da preparação para os atletas que atuam no Brasil se iniciará no próximo final de semana, no centro de treinamento em Ibiúna, interior de São Paulo.

O Brasil estreia na classificatória para o Clássico Mundial de Beisebol em 22 de setembro, contra o Paquistão. Na outra chave, a Grã-Bretanha jogará com Israel. Na sequência, os vencedores e os perdedores de cada partida se enfrentam. Quem levar a melhor na partida entre os ganhadores assegura a vaga na final. Já o derrotado nesta partida segunda partida, então, enfrenta quem ganhar entre os perdedores, para definir o segundo finalista. Quem vencer a partida decisiva garante vaga no grupo B do Clássico Mundial, que já conta Coreia do Sul, Holanda e Taipei Chinesa. O torneio mundial acontecerá no Japão e na Coreia do Sul em março de 2017.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS PARA A CLASSIFICATÓRIA DO CLÁSSICO MUNDIAL DE BEISEBOL

Arremessadores - André Rienzo (New Orleans Zephyrs, EUA), Bo Takahashi (Hillsboro Hops, EUA), Luiz Gohara (Clinton Lumberkings, EUA), Thyago Vieira (Bakersfield Blaze, EUA), Felipe Natel (Yamaha, Japão), Murilo Gouvêa (Atibaia, Brasil), Ernesto Noris (Marília, Brasil), Hugo Kanabushi (Yomiuri Giants, Japão), Edilson Batista (DSL Red Sox 1, República Domicana), Felipe Fukuda (Marília, Brasil), Rômulo Shindo (Gigantes, Brasil), Jeane Tomé (Nippon Blue Jays, Brasil) e Eric Pardinho (Nippon Blue Jays, Brasil)

Receptores - Luis Camargo (Rimini, Itália), Angel Luis Cobas (Anhanguera, Brasil) e Luis Paz (Ogden Raptors, EUA)

Jogadores de campo interno - Leonardo Reginatto (Chattanooga Lookouts, EUA), Reinaldo Sato (Yamaha, Japão), Tim Lopes (Jackson Generals, EUA), Christian Lopes (New Hampshire Fisher Cats, EUA), Carlos Garmendia (Universidade Miami, EUA), Vitor Ito (Universidade de Kyoei, Japão) e Lucas Rojo (Atibaia, Brasil)

Jogadores do campo externo - Luciano Fernando (Rakuten Eagles, Japão), Gabriel Maciel (AZL D-Backs, EUA), Irat Arroyo Chrino (São Paulo, Brasil) e Juan Muniz (Marília, Brasil).