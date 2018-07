Sem estrelas, Fla pega seu único algoz do ano

A declaração do meia Thiago Neves, de que ele e Ronaldinho Gaúcho forçaram o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras, na quarta-feira, para não enfrentar o Ceará hoje, às 21 horas, em Macaé, causou mal-estar na Gávea e injetou ânimo no adversário.

Thiago Neves contou ainda que os dois tomaram a decisão sem conversar com o técnico Vanderlei Luxemburgo.

O jogador deixou claro que desfalcar a equipe contra o Ceará não é tão prejudicial assim, já que o adversário não é tão forte quantos os outros que o Flamengo vai encarar em seguida, como Santos, Grêmio e Cruzeiro.

Tal comentário revoltou o clube cearense, responsável pela eliminação do Flamengo na Copa do Brasil e o único até o momento a derrotar o rival na temporada - ganhou por 2 a 1 no Engenhão.

Sem vencer há três rodadas, o Botafogo busca a recuperação contra o lanterna Atlético-PR, às 18h30, na Arena da Baixada. O técnico Caio Júnior tem sérios problemas para armar o time (Lucas Zen, machucado, e Herrera, suspenso, estão fora) e um novo tropeço começa a esquentar sua cadeira no clube.

No mesmo horário, o América-MG recebe o Figueirense.