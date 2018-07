Sem estrelas, seleção busca o penta

A principal meta de Ney Franco ao assumir a seleção sub-20 era colocar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres. Ela foi atingida no Sul-Americano do Peru no começo do ano, mas o treinador não está satisfeito. Agora, o objetivo é voltar da Colômbia com o quinto título mundial na categoria - foi campeão em 1983, 1985, 1993 e 2003 -, para se aproximar da Argentina, detentora de seis taças.

O time que estreia hoje contra o Egito, às 23 horas (horário de Brasília), em Barranquilla, sofreu duas importantes baixas. Neymar e Lucas defenderam o Brasil na Copa América da Argentina e estão fora.

A seleção, porém, continua forte, recheada de jogadores que já são titulares em seus clubes. Ney manteve a base do Sul-Americano, ganhando o reforço de Philippe Coutinho, da Inter de Milão, que ficou fora do torneio disputado no Peru.

O meia promete ser o maestro da equipe, que terá um meio de campo com muito toque de bola. Coutinho vai formar um trio de armação com Oscar e Alan Patrick, caindo mais pelo lado esquerdo, se revezando com o ex-santista. O jogador do Internacional fica pelo lado direito.

"Será uma equipe de mais toque de bola do que no Sul-Americano", comentou Ney. "O time vai chegar ao gol do adversário em diversos momentos desta maneira."

O lado direito promete ser o mais forte da seleção. Além de Oscar, o lateral-direito Danilo e o volante Casemiro receberam carta branca de Ney Franco para chegarem ao ataque. Do outro lado, apenas o lateral Alex Sandro terá liberdade para subir, com o volante Fernando ficando responsável apenas pela marcação à frente da defesa. No ataque, o treinador optou em jogar somente com Willian José.

"É um esquema que está sendo utilizado por praticamente todos os times na Europa", justificou Ney, que aposta na qualidade dos jogadores que têm em mãos para conquistar o título.

"Talento é o princípio básico para você ter uma equipe competitiva, é primordial para você ganhar títulos. Por isso, dou liberdade para os jogadores tentarem uma jogada individual."

O ponto fraco está na dupla de zaga. Bruno Uvini e Juan não inspiram muita confiança. Os dois são lentos e, como não jogam muito em seus clubes, podem sofrer com o ritmo de jogo. Apesar disso, Ney está confiante em voltar da Colômbia com o penta.