Sem euforia com vitória sobre o Flu, Atlético-PR foca duelo pelo Brasileirão

Depois de conquistar uma importante vantagem ao vencer o Fluminense por 2 a 0 no duelo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira à noite, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético-PR já está com a cabeça na partida deste sábado, contra o Cruzeiro, às 19 horas, novamente em seu estádio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A gente tem tratado cada jogo com sua importância. Temos condições matemáticas, estamos a apenas três pontos do sexto colocado, e podemos conseguir a vaga na Libertadores. Vamos pensar jogo a jogo. Todos os jogadores têm condições de brigar por um lugar na equipe titular. Na Sul-Americana só vamos voltar a pensar na semana do jogo e quem estiver melhor nesse momento vai entrar para jogar", afirmou o técnico Tiago Nunes após o triunfo no duelo válido pelo torneio continental.

O treinador fez questão de conter a euforia ao projetar o confronto de volta com o Fluminense, no próximo dia 28, no Rio. "Fizemos o placar merecido. Não podemos lamentar nada. Temos de valorizar muito o que nosso grupo fez. Fazer dois gols no Fluminense é muito difícil. O jogo de volta será muito complicado. Já vimos equipes com uma vantagem maior sucumbirem. O jogo será em um cenário diferente. No Maracanã o fator emocional será muito importante. Teremos que saber superar isso para poder aproveitar essa vantagem", alertou o comandante, em entrevista coletiva.

Tiago Nunes reconheceu que a vitória por 2 a 0 garantiu ao Atlético "uma boa vantagem" nas semifinais, mas admitiu que a mesma não é "nada que a gente possa se acomodar" para o duelo de volta do mata-mata. "No Maracanã, com um grande público, teremos que ter o aspecto emocional muito forte, a cabeça no lugar", repetiu.

Agora mais próximo da final da Copa Sul-Americana, o time atleticano fará mais cinco partidas pelo Brasileirão antes de reencontrar o Fluminense no dia 28. Na competição nacional, a equipe paranaense ocupa hoje o nono lugar, com 43 pontos, três atrás de Atlético-MG, Santos e Cruzeiro, respectivos sexto, sétimo e oitavo colocados.