Sem Everton e Emerson, Muricy fecha treino do Flamengo e faz mistério O técnico Muricy Ramalho resolveu fazer segredo sobre a equipe do Flamengo que vai encarar o Volta Redonda, domingo, na casa do rival, pelo Campeonato Carioca. O treinador fechou o treino desta sexta-feira no Ninho do Urubu e não deu grandes indícios sobre o time titular rubro-negro. A tendência é que ele mantenha o rodízio de atletas e escale uma equipe mista.