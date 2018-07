Sem Falcao, Atlético conquista 16ª vitória

Em estado de graça, o Atlético de Madrid, atual campeão da Liga Europa, venceu ontem a Acadêmica de Coimbra por 2 a 1, em casa, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio. Com gols de Diego Costa e Emre (Cissé diminuiu), os espanhóis quebraram seu próprio recorde e alcançaram a 16.ª vitória seguida em competições europeias (15 na própria Liga Europa e uma pela Supercopa Europeia).

"Demos um grande passo para conseguir a primeira colocação no grupo", avaliou o técnico Diego Simeone.

O time de Madri, líder do Espanhol ao lado do Barcelona, poupou vários titulares, entre eles, Falcao Garcia, pensando no torneio regional. Apesar da falta de entrosamento, aproveitou a fragilidade da defesa rival e alcançou o terceiro triunfo seguido na liderança do Grupo B.

Na Ucrânia, com gols dos brasileiros Giuliano, ex-Inter, e Matheus, além de um tento de Federski, o Dnitro bateu o poderoso Napoli, vice-líder do Campeonato Italiano, por 3 a 1, e também alcançou sua terceira vitória seguida na chave F. Os italianos estão em terceiro, com três.

No Grupo H, a Inter de Milão sofreu para vencer o Partizan, em casa, por 1 a 0. Depois de levar uma bola na trave, o time italiano aproveitou a ingenuidade dos sérvios, que deixaram o argentino Palacio sozinho para definir o placar. O triunfo deixa a Inter no topo do grupo, com sete pontos, ao lado do Rubin Kazan.

No Estádio de Gerland, o Lyon também manteve o aproveitamento de 100% ao bater o Athletic Bilbao por 2 a 1, aprofundando a crise dos espanhóis, atuais vice-campeões do torneio e que estão na lanterna do Grupo I chave, com um ponto. No outro jogo, o Sparta Praga derrotou o Hapoel Shmona por 3 a 1 e se isolou na segunda posição.

Na Grécia, confrontos entre torcedores do Panathinaikos e da Lazio obrigaram a polícia a lançar bombas de gás lacrimogêneo fora do estádio. O efeito do gás chegou ao gramado e os jogadores tiveram de proteger o rosto para respirar. A partida terminou 1 a 1 - mesmo placar de Maribor e Tottenham - e deixou o Grupo J embolado (a Lazio tem 5 pontos; Maribor, 4; e Tottenham, 3).