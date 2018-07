Sem favoritos, Márquez fatura pole em etapa da MotoGP

SACHSENRING, ALEMANHA - Sem contar com a concorrência dos favoritos Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, Marc Márquez não teve problemas para faturar a pole position na etapa da Alemanha da MotoGP, no treino realizado neste sábado, no Circuito de Sachsenring. O espanhol não apenas garantiu o primeiro lugar do grid como também estabeleceu o novo recorde para a pista.

Márquez conquistou a pole com o tempo de 1min21s311, à frente do britânico Cal Crutchlow (1min21s434) e do italiano Valentino Rossi (1min21s493). O piloto da Itália foi o vencedor da última etapa, na Holanda.

Para buscar a pole, o espanhol Márquez contou com a ausência dos compatriotas Lorenzo e Pedrosa. Líderes do campeonato, ambos não disputaram o treino classificatório por problemas físicos.

Lorenzo sofreu uma forte queda na sexta-feira e danificou a placa de titânio colocada no seu ombro esquerdo há duas semanas. Ele sofrido uma fratura no ombro. Agora, terá que ser submetido a uma nova cirurgia para reparar o problema. E está fora da corrida deste domingo.

Neste sábado, foi a vez de Pedrosa sofrer forte queda durante o último treino livre. O líder do campeonato apontou forte dores no ombro esquerdo e precisou ser encaminhado ao hospital de helicóptero antes mesmo do início da sessão classificatória. A participação de Pedrosa na corrida ainda é uma incógnita. Se estiver em condições de competir, largará da última colocação.