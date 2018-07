Sem festa oficial, PM fica de olho na Paulista

Por isso, a Polícia Militar está de olho na área que foi consagrada como o ponto de celebração de títulos dos clubes paulistanos: a Avenida Paulista. A PM informou que vai intensificar o patrulhamento nas principais ruas e avenidas da cidade - e a Paulista, claro, terá atenção especial.

A via, aliás, é um ponto bastante concorrido da cidade no fim de ano, por causa da visitação aos enfeites de Natal e da implantação da ciclofaixa, que funcionará até as 16 horas.

Pela primeira vez, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai antecipar o horário de funcionamento da faixa exclusiva para bicicletas - começará às 22 horas de sábado e ficará ativa durante toda a madrugada. Cerca de 80 mil pessoas utilizam as ciclofaixas todos os fins de semana, de acordo com a Federação Paulista de Ciclismo.

Outro ponto de atenção para a Polícia Militar é a quadra da Gaviões da Fiel, no Bom Retiro. A sede da principal torcida organizada do Corinthians é o único ponto de encontro para torcedores acompanharem a final no meio da multidão. A festa, que terá bebidas, churrasco e shows de samba, estava prevista para começar na madrugada. Para participar, é só doar 1kg de arroz. Apenas para sócios do Corinthians, o bar Salve Jorge, localizado na sede do clube, exibirá a partida em um telão.

A PM também participa do planejamento da operação de retorno do Corinthians, na terça-feira. A concessionária do Aeroporto de Guarulhos já informou que, assim como no embarque da equipe para Dubai, os jogadores e a comissão técnica não passarão pelo saguão. Também farão parte do esquema a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, a Prefeitura e a Guarda Municipal de Guarulhos. No dia 3, 15 mil pessoas foram ao aeroporto se despedir da equipe e houve confusão entre torcedores e a PM.