Sem Flu, NBB quer fazer finais com saldo de cestas

SÃO PAULO - O Novo Basquete Brasil (NBB) quer implantar uma novidade na temporada que vai começar no próximo dia 9 de novembro: a final em dois jogos. Tudo para que a Rede Globo, que é parceira da liga, transmita não mais uma partida decisiva, e sim duas. A proposta, discutida nesta terça em reunião da Liga Nacional de Basquete (LNB), em São Paulo, ainda precisa ser aprovada pela emissora que detém os direitos de transmissão.

O NBB, pleiteia que a Globo, sua parceira desde a criação da liga, transmita quatro jogos da temporada: a abertura, já marcada para 9 de novembro, com Brasília x Flamengo, o Jogo das Estrelas, e também as duas partidas finais, a última delas em 24 de maio. A ideia também é que o torneio seja pela primeira vez transmitido online, pelo site da emissora.

A ideia de final em dois jogos, antes impensável, será testada no Copa Intercontinental (antigo Mundial Interclubes), entre o Pinheiros, campeão da Liga das Américas, e o Olympiacos, da Grécia, campeão da Euroliga. O torneio terá dois jogos, dias 4 e 6 de outubro, em Barueri (SP). Em caso de uma vitória para cada time, será campeão quem tiver vencido por maior margem de pontos. No NBB, a ideia é que a equipe de melhor campanha tenha a vantagem do "empate".

Dezessete clubes, apenas, vão lutar para estar na decisão do NBB, um a menos do que na temporada anterior. Isso porque quatro equipes não apresentaram condições financeiras para disputar a liga, entre elas o Fluminense. Os cariocas investiram pesado para montar uma equipe e jogar a Copa Brasil, classificatória para o NBB, mas não conseguiram a vaga. Depois levaram o pleito ao Conselho de Administração da LNB e tiveram a proposta aprovada, gerando muitas críticas.

O dinheiro que o Fluminense contava, porém, não veio. O clube não conseguiu patrocinadores e desistiu do NBB. "A captação para viabilizar a participação do clube não atingiu os níveis que seriam necessários para honrar com a tradição dos esportes olímpicos, que é buscar o título em todas as competições que disputa", explica a nota emitida pelo Flu.

Além do time carioca, o Vitória (do Espírito Santo), o Tijuca (do Rio) e o Joinville (de Santa Catarina) também se licenciaram por falta de patrocinadores e não jogarão o NBB. As novidades serão o Macaé, que se classificou dentro de quadra, e o Goiânia, que recebeu o convite, mas diferentemente do Fluminense, apresentou garantias para disputar o torneio.

A reunião desta quarta era para ter sido realizada no dia 1º, mas foi prorrogada para que esses times pudessem arrumar um patrocínio. "Nós gostaríamos muito que o Fluminense participasse. Mas infelizmente não preencheu os requisitos. Mostraram um projeto que inicialmente foi aprovado, mas depois o clube não conseguiu comprovar os patrocínios", explicou Cássio Roque, presidente da LNB.

Ele admitiu que o formato, com o clube primeiro apresentando o projeto e sendo aprovado para só depois comprovar que a ideia é viável, "não é o ideal, mas é o possível". "A gente tem que entender isso", reforçou.