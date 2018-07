Sem gastar, São Paulo aposta em conhecidos Como investiu pesado em contratações e as coisas não deram certo neste ano, a diretoria do São Paulo resolveu que 2011 vai adotar a política do "bom e barato". Nada de contratações milionárias. Para começar a reforçar o elenco sem gastar nada, as duas primeiras "aquisições" para 2011 são jogadores que pertencem ao clube e que souberam bem como aproveitar o fato de terem sido emprestados para outros time. Os atacantes Henrique e Mazola serão as novidades do elenco no ano que vem.