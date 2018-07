Sem Giuliano, Grêmio inicia preparação para jogo de domingo pelo Gaúcho Após assumir a liderança do Campeonato Gaúcho no fim de semana e folgar na segunda-feira, o elenco do Grêmio retomou a rotina de treinamentos nesta terça, iniciando a preparação para o duelo com o Lajeadense, domingo, na Arena, pela 11ª rodada do Estadual, em atividade que não contou com a presença do meia Giuliano.