Sem goleiro, clube acerta com Fábio Costa Um dia após a apresentação do meia Rivaldo, o São Caetano anunciou a contratação de mais um jogador experiente: o goleiro Fábio Costa. O jogador tem contrato até o final do ano com o Santos, mas há algum tempo entrou em atrito com a diretoria do clube alvinegro e não estava sendo aproveitado pelo técnico Muricy Ramalho nem mesmo nos treinamentos. Santos e São Caetano vão dividir o pagamento do salário do jogador até o término do empréstimo, em dezembro. Fábio ocupará o lugar do titular Luiz, que rompeu os ligamentos do joelho direito e ficará seis meses afastado.