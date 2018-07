Sem Henrique, Kleina tenta arrumar a zaga

A explicação de tanta preocupação é o fato de o time demonstrar claro avanço técnico e tático do meio para frente, mas não se vê o mesmo na defesa.

Diante do ABC, diversas vezes, Henrique e André Luiz bateram cabeça e contaram com a sorte e com a má pontaria dos atacantes rivais para não deixarem o Pacaembu como vilões. Apenas uma vez a distração da dupla ocasionou um gol, marcado por Gilcimar.

"Conversamos que nós não podíamos ter levado aquele gol. É necessário ter atenção durante todo o jogo", cobrou o treinador, deixando claro que sua preocupação defensiva não se limita apenas a uma cobrança em cima dos zagueiros.

E para enfrentar o Figueirense, Kleina não poderá contar com seu capitão Henrique. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, a tendência é de que Vilson, recuperado de uma artroscopia no joelho direito, volte ao time.

Outro que pode ser desfalque é o atacante Leandro. Ele saiu do jogo contra o ABC reclamando de dores na coxa direita e pode ser vetado. Ronny ou Caio podem entrar.

Apesar das cobranças, Kleina sabe que as duas vitórias e de goleada - 4 a 0 no Oeste e 4 a 1 no ABC - serviram para dar maior confiança ao elenco, aos torcedores e, principalmente, paz para trabalhar.

Negociações. A semana deve ser importante para definir algumas "novelas". A situação mais indefinida parece a de Maikon Leite. A Ponte Preta tem interesse no jogador, assim como a Portuguesa, que gostaria de envolvê-l0 na negociação que levaria Luis Ricardo para o Palmeiras. A tendência é que Weldinho e mais um atleta entrem na troca com a Lusa.