Sem imaginação, Corinthians sofre primeira derrota

Em seu primeiro jogo no Pacaembu em 2014, o Corinthians decepcionou o seu torcedor e perdeu por 1 a 0 para o São Bernardo. O time, que começou o Estadual bem, com duas vitórias, voltou a apresentar os erros do ano passado. Assim como nos tempos de Tite, ontem o Alvinegro foi uma equipe sem criatividade e fácil de ser marcada. Nem mesmo durante os minutos em que atuou com três atacantes (Emerson, Pato e Guerrero), o Corinthians teve competência para passar pela defesa do time do ABC.

Logo aos dois minutos, o São Bernardo surpreendeu. Após boa trama pela esquerda, Erick Flores invadiu a área e bateu cruzado para abrir o placar.

Ao contrário do que se poderia imaginar, o time do ABC não se encolheu depois do gol. Bem postado no defesa, o São Bernardo não dava espaço para o Corinthians e procurava pressionar a saída de bola do Alvinegro.

A equipe de Mano Menezes ficou encaixotada entre as linhas de marcação do adversário. Sem espaço e movimentação dos homens de frente, o time não encontrava brechas na defesa para se aproximar da área. Com exceção de uma cobrança de falta de Jocinei, aos quatro minutos, o Corinthians não levava perigo ao goleiro Wilson Junior. Isolado no ataque, Pato também arriscou uma cobrança de falta aos 27, mas chutou fraco e facilitou o trabalho do goleiro.

Ao Alvinegro faltava, sobretudo no meio de campo, criatividade. Os jogadores davam apenas passes de lado e tentavam lances óbvios e fáceis de serem interceptados. O time não buscava jogadas em profundidade para abrir espaços e insistia em vão nas jogadas pelo alto.

Ibson, que deveria ser ao lado de Rodriguinho o responsável pela armação das jogadas, foi presa fácil para a defesa do São Bernardo e não deu um único bom passe para os atacantes. Assim, foi substituído ainda no intervalo por Danilo.

O Corinthians voltou para a segunda etapa melhor e com uma postura mais agressiva. A equipe subiu a marcação e encurtou o campo de jogo do adversário. Mas, mesmo assim, as chances de gol não apareciam.

Aos 13, então, Mano Menezes trocou Rodriguinho por Guerrero. Já no minuto seguinte, Alexandre Pato pegou a bola na entrada da área e chutou forte rasteiro. A bola bateu na trave e saiu pela linha de fundo.

Com três atacantes, o Corinthians partiu para o abafa. A equipe buscava o empate a todo custo, mas sem organização. A torcida começou a perder a paciência com a equipe e passou a ensaiar as primeiras vaias já aos 25 minutos.

Mano Menezes deu a cartada final aos 30 minutos, quando tirou Alexandre Pato e colocou Romarinho. O meia, que começou o ano com duas boas atuações, era a última esperança de a equipe buscar pelo menos o empate. Romarinho até arriscou algumas jogadas de efeito, tentou alguns dribles, mas pouco fez.

Nos minutos finais, o Corinthians acabou dando espaço para os contra-ataques do São Bernardo e poderia até ter sofrido o segundo gol.