Sem Indy lotada, trânsito complica na região do Anhembi

No final da manhã deste sábado, após a realização do primeiro treino livre, apenas a Marginal do Rio Tietê apresentava 8 quilômetros de congestionamento, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A pista expressa estava com 4,6 quilômetros de congestionamento entre a Ponte da Vila Guilherme, na zona leste de São Paulo, e a Ponte da Casa Verde, que fica logo após a passagem do Anhembi, onde acontece a etapa de São Paulo da Indy.

Os congestionamentos, em níveis considerados acima do normal para um sábado, prosseguiram no início desta tarde na região do Anhembi. E a Marginal do Rio Tietê continua sendo a principal responsável pelos 21 quilômetros de trânsito lento na cidade de São Paulo, sendo seis na zona norte, onde se localiza o Anhembi.

A interdição de várias vias para a realização da etapa da Fórmula Indy é a principal razão para os congestionamentos. A pista local da Marginal do Rio Tietê está interditada no trecho entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte da Casa Verde. A avenida Olavo Fontoura está bloqueada em ambos os sentidos entre a praça Campo de Bagatelle e a rua Brazelisa Alves de Carvalho.

Diante das interdições, a CET recomenda o uso de transporte público para chegar ao Anhembi, até por não haver bolsões de estacionamento na região. A largada para a etapa de São Paulo da Fórmula Indy no circuito de rua do Anhembi está marcada para as 13 horas de domingo.