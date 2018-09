Sem Jael e André, Renato fecha parte do treino do Grêmio e esconde escalação

A escalação do Grêmio para o duelo com o Paraná, sábado, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda é desconhecida. Nesta quinta-feira, o técnico Renato Gaúcho fechou parte do treinamento no CT Luiz Carvalho e não indicou qual será a formação, especialmente no comando do ataque, que perdeu Jael e André, lesionados, nos últimos dias.

Jael passou recentemente por uma artroscopia no joelho. E André ficou novamente fora do treino do Grêmio, com o clube gaúcho explicando que ele não terá condições de enfrentar o Paraná por causa de uma lesão na panturrilha.

O Grêmio ainda não passou uma estimativa sobre o período de afastamento dos gramados de André, mas parece ser improvável que ele tenha condições de atuar na terça-feira, quando o time vai encarar o Atlético Tucumán, na Argentina, para o duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

A tendência também é que Renato escale um time misto contra o Paraná. E, nesse caso, Thonny Anderson é o favorito para começar jogando no sábado, ainda mais que ele foi o escolhido para substituir Renato durante o Gre-Nal do último fim de semana. Já na Argentina, o treinador pode optar pela escalação de Luan mais avançado.

No confronto com o Paraná, outra novidade da escalação pode ser o atacante Marinho, que está recuperado e inclusive se destacou no treino desta quinta-feira. E as ausências certas, além dos centroavantes, serão os meio-campistas Thaciano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Michel, em recuperação de torção no tornozelo.

No treino desta quinta, quando atividade foi aberta à imprensa, os jogadores realizavam um trabalho técnico e tático. Com o grupo posicionado na metade do campo, eram construídas jogadas até o ataque. E os zagueiros Pedro Geromel, Paulo Miranda e Bressan e o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira buscavam interceptar as jogadas. Também foi feito um trabalho técnico, com foco na troca de passes rápidos e nas finalizações a gol.