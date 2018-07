Sem jogar em 2017, zagueiro Vilson passa por nova cirurgia no Corinthians

O zagueiro Vilson, do Corinthians, que não atuou de forma oficial nesta temporada, passou por cirurgia no joelho esquerdo para o implante de uma cartilagem, nesta segunda-feira, e continua sem previsão de retorno aos gramados. O jogador tem contrato com o clube paulista até o fim de 2018.

Em março, o defensor de 29 anos passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e não conseguiu se recuperar desde então. Ele participou da Florida Cup, nos Estados Unidos, e do amistoso contra a Ferroviária, ainda na pré-temporada, no dia 1.º de fevereiro.

Sem Vilson, o técnico Fábio Carille chegou a improvisar em alguns momentos - o volante Paulo Roberto foi testado no setor em algumas partidas. O treinador contou com Pablo, Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos para o setor.

Com a indefinição sobre a condição física de Vilson, o Corinthians busca reforço para a defesa. Por enquanto, quer apenas um jogador para compor elenco, mas caso Pablo não fique - ele está emprestado até dezembro pelo Bordeaux, da França, e o clube ainda tenta acordo com seu empresário para contratá-lo -, a ideia é buscar dois atletas para a posição.