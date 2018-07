Sem jogar há 300 dias, goleiro se revolta com decisão da CAS

"Quero deixar bem claro que não torci para o Cielo ser punido, só queria a igualdade", disse à Rádio Estadão ESPN. "Aceitei a punição porque me disseram que a Wada (Agência Mundial Antidoping) não admitiria penas menores de um ano. E eu acreditei. Qual a substância dele? Qual a substância minha? Onde está a diferença?", indagou.

Em 28 de agosto de 2010, o goleiro do Bahia foi pego no exame após vitória sobre a Portuguesa, no Canindé, por 4 a 2. De acordo com o atleta, que ainda tentou reverter sua pena sem sucesso, ele tomava remédio para controlar a pressão alta.

A maior revolta de Renê foi por ouvir Eduardo de Rose, presidente do programa antidoping do Comitê Olímpico Brasileiro e membro da Wada, dizer que estava preocupado com o desempenho de Cielo após ficar 20 dias afastado.

"Eu estou há mais de 300 dias. Alguém pensou nos meus filhos? Isso me revolta", reclamou. "Estou há 300 dias sem receber, meu pai adoeceu por causa disso. Sou homem, não sou vagabundo. Estou revoltado, não paro de chorar", disse.