Sem jovens, Itália teme desgaste físico no Brasil O congestionado calendário do futebol impediu o técnico italiano Cesare Prandelli de trazer sangue novo para a disputa da Copa das Confederações no Brasil. Ele gostaria de ter convocado mais jogadores com menos de 21 anos, mas teve de se contentar com apenas o atacante El Shaarawy. Os outros garotos que ele pretende fixar no grupo da equipe principal estão em Israel defendendo o país no Campeonato Europeu Sub-21 (a Itália terminou a primeira fase na liderança de sua chave e nesta quarta-feira saberá se o adversário na semifinal será Espanha ou Holanda).