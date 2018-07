Sem Lais Souza, Josi Santos fecha equipe brasileira dos Jogos de Sochi

SÃO PAULO - Lais Souza teria direito a uma vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, mas, como sofreu um grave acidente na última segunda-feira e está internada nos Estados Unidos, o Brasil resolveu enviar à competição na Rússia a também ex-ginasta Josi Santos, que era sua companheira de treinos na prova do esqui aéreo livre. A confirmação veio nesta quinta, com o anúncio dos seis atletas da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) que vão disputar a Olimpíada a partir da próxima semana.

Antes de confirmar a presença de Josi na equipe olímpica, os dirigentes da CBDN tiveram uma conversa com ela para saber sobre a sua disposição em disputar os Jogos de Sochi. Afinal, a atleta vinha treinando junto com Lais e está acompanhando a recuperação da amiga nos Estados Unidos.

Melhor brasileira no ranking da modalidade, Lais deveria ficar com a vaga destinada ao Brasil para os Jogos de Sochi. Mas ela sofreu um grave acidente na última segunda-feira, quando esquiava em Salt Lake City, nos Estados Unidos. A ex-ginasta de 25 anos, que começava uma nova carreira no esqui, teve um trauma severo na coluna cervical e já passou por uma cirurgia no hospital - pelo último boletim médico, "não pode mover braços e pernas e está com o auxílio de ventilação mecânica para respirar".

A segunda candidata para a vaga brasileira no esqui aéreo livre era Josi, que aceitou o desafio. Além dela, a CBDN vai levar para Sochi outros cinco atletas: Isabel Clark (snowboard), Jaqueline Mourão (cross country e biatlo), Leandro Ribela (cross country), Jhonatan Longhi (esqui alpino) e Maya Harrisson (esqui alpino). "Alcançamos nosso objetivo fixado em 2010 de classificar um número recorde de atletas e de modalidades para os Jogos de 2014", disse o presidente da entidade, Stefano Arnhold.

Assim, a delegação do Brasil para os Jogos de Sochi está completa, com o recorde de 13 atletas - antes, a maior participação tinha sido em Salt Lake City/2002, com 10. Além da equipe da CBDN, a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) levará Edson Bindilatti (bobsled), Edson Martins (bobsled), Fabiana dos Santos (bobsled), Fabio Gonçalves (bobsled), Odirlei Pessoni (bobsled), Sally Mayara (bobsled) e Isadora Willians (patinação artística) para a competição na Rússia.