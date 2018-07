Sem lesão grave, Pedrosa poderá disputar corrida alemã

Se decidir correr, o líder do campeonato vai largar da 12ª e última posição no grid, porque não marcou tempo no treino classificatório. Ele ficou de fora porque precisou ser encaminhado ao hospital após sofrer forte queda no último treino livre da etapa.

Pedrosa perdeu o controle de sua moto na saída da Curva 1 e acabou voando até cair sobre a clavícula esquerda, com um forte impacto. Sentindo dores, foi submetido a exames, que constataram uma fissura no osso, sem fratura. A lesão não impede a participação do piloto na corrida.

"Dani está descansando agora. Ele fez exames no hospital, que não mostrou maiores danos. Foi apenas uma fissura, o que trouxe grande alívio para ele e para toda a equipe", afirmou o porta-voz da Honda, Rhys Edwards.

"Agora a decisão é dele. Vamos ver como ele vai se sentir durante a noite. Se estiver bem, fará uma avaliação médica pela manhã. E aí, se estiver bem, tentará ir para a corrida. Mas somente ele sabe se terá condições de correr", declarou.