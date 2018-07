Sem lesão, Pato vive crise de falta de 'confiança'

SÃO PAULO - Alexandre Pato vive uma situação, no mínimo, curiosa. Mesmo sem lesão, ele não atuou nos últimos dois jogos e deve ficar de fora também da partida deste domingo contra o Guarani. O real problema de Pato, segundo integrantes da comissão técnica, não está nos músculos da coxa, mas sim na 'cabeça'. Mais especificamente: falta-lhe confiança, ainda um resquício da série de contusões que ele sofreu no Milan.

Na última quinta Pato fez um treino em separado do elenco. Enquanto reservas realizavam um coletivo, o atacante trabalhou em outro campo com o fisioterapeuta Bruno Mazziotti. Foi um exercício de fortalecimento muscular, segundo a comissão técnica. "Teoricamente ele está liberado para jogar (não tem lesão), mas ficou decidido que ele faria fortalecimento", disse o médico Julio Stancati.

Há pouco mais de uma semana, após Pato ter sido substituído na partida contra o Tijuana, pela Libertadores, Mazziotti usou a seguinte explicação porque o atacante saiu ainda no primeiro tempo do jogo logo após sentir dores na coxa direita. "Uma vez que você é mordido por um cachorro, você pode passar perto de um e bater o medo de ser mordido novamente, mesmo que seja um animal menor".Tite deve confirmar se Pato será ou não relacionado para a partida - ele poderia até ficar no banco, mas a tendência não é essa.

Após o empate contra o XV por 1 a 1, quarta, em Piracicaba, o treinador havia dito que Pato dependia da resposta dos treinos até a partida para ter a certeza se iria escalá-lo contra o Guarani. Se não treinar com bola hoje dificilmente estará em campo. Machucado, Paulinho não enfrenta o Guarani e ainda não há previsão de retorno - sofreu lesão na coxa esquerda e foi até cortado da seleção brasileira. A boa notícia é que Cássio treinou com bola ontem, participando de um coletivo em campo reduzido. Recuperado de uma lesão na coxa, a tendência é que jogue domingo. Paulo André, com uma proteção na mão esquerda, também treinou com o grupo, mas ainda não tem presença confirmada. Fábio Santos está suspenso pelo terceiro amarelo.