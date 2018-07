Sem Libertadores, equipe de 2011 será bem mais modesta

O Palmeiras será outro em 2011. Sem dinheiro, com poucos investimentos e com caras novas.

Há pouco mais de uma semana, Luiz Felipe Scolari havia dito que a classificação para a Taça Libertadores seria como uma vitrine, atraindo bons jogadores. Contratar, agora, será mais complicado. O planejamento vai ter de mudar.

A derrota para o Goiás será sentida principalmente no lado financeiro. Se vencesse a competição, o Palmeiras ganharia R$ 2 milhões da Conmebol. Sem contar a renda do jogo final. "A gente aumentaria o preço dos ingressos. Contando as despesas, ganharíamos mais uns R$ 400 mil", imagina Francisco Busico, do Conselho Gestor e responsável pela parte financeira.

O diretor não nega que 2011 deve ser mais complicado que 2010. "Será altamente significativo o prejuízo", disse sobre o tropeço de quarta-feira. "Tudo agora fica mais complicado."

O clube trabalha com três empresas o patrocínio na manga do uniforme. Por causa dos jogos na Sul-Americana, o Palmeiras ganhava R$ 150 mil por jogo. Para o ano que vem, o contrato a ser estudado seria anual. Afinal, o time poderia estar na Libertadores também. Agora, os valores terão de ser revistos. "Quem vai querer investir no Palmeiras agora?", questionou Wlademir Pescarmona, diretor de futebol.

Isso significa mais corte para 2011? "Já cortamos tudo pela metade há 60 dias", falou Busico. A oposição rebate e diz que as dívidas só têm aumentado.

As principais mudanças vão ocorrer no time. Felipão já falou que vários jogadores não têm o perfil que ele deseja. Alguns, segundo ele, sentem a pressão de decidir. Tadeu, Márcio Araújo e Rivaldo devem fazer parte da lista de dispensas, por exemplo.

Felipão terá uma reunião com a diretoria na tarde de hoje. Apesar da vontade de mandar vários jogadores embora, o Palmeiras vai ter de rever sua posição: afinal, não tem dinheiro para pagar várias multa rescisórias.