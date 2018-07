Sem licença da Uefa, Schelotto deixa o comando do Palermo

Schelotto foi anunciado como técnico do Palermo em 11 de janeiro, tendo estreado à frente do time no dia 24. Desde então, dirigiu a equipe em quatro partidas do Campeonato Italiano, com apenas uma vitória, dois empates e uma derrota, o que deixou o time em 15º lugar no Campeonato Italiano.

Em comunicado oficial no seu site, o Palermo explicou que a Uefa recusou o pedido de Schelotto para receber a licença porque o argentino não cumpriu alguns do requisitos exigidos, como ter dirigido uma equipe profissional por cinco anos.

Antes de assumir o Palermo, Schelottto comandou o Lanús entre 2012 e 2015, levando o clube argentino ao título da Copa Sul-Americana de 2013. Sem o ex-jogador argentino, o time italiano, que conta com os brasileiros Emerson Palmieri e Matheus Cassini no seu elenco, foi dirigido no treinamento desta quarta-feira pelo auxiliar Giovanni Tedesco.