Sem Liedson, Tite teme usar garotos e observa mercado

A derrota para o Cruzeiro, que decretou o fim da invencibilidade corintiana no Brasileiro, expôs a preocupação de Tite com a ausência de Liedson, que passou por artroscopia no joelho esquerdo e ficará cinco semanas longe dos gramados.

Sem um jogador do mesmo estilo, já que o outro centroavante do clube é Adriano, que também só terá condições em setembro, o treinador escalou Emerson contra os mineiros. Improvisado na função, ele pouco fez para furar a muralha rival.

Como de costume, Tite preferiu não fazer críticas individuais. "O desempenho dele foi normal. A preocupação em acertar o atrapalhou. É um pouco diferente do Liedson, precisa trabalhar, mas é um grande jogador", afirmou o técnico, que, momentos antes, no entanto, havia citado as qualidades do Cruzeiro para "diminuir as chances de gol" de sua equipe no domingo.

Ao olhar para o seu elenco, Tite observa os jovens Elias e Claudir, promessas alvinegras e, que, segundo o treinador, possuem velocidade semelhante ao do camisa 9. Mas a juventude ainda breca as estreias. "O Elias tem muita velocidade. Temos observado ele e o Claudir. Mas temos de cuidar para não queimá-los. O Brasileiro é um torneio de maior exigência", explicou o comandante.

A falta imediata de opções dá margem para especulações sobre possível reforço para o ataque. E elas aumentaram após o treinador titubear ao ser questionado sobre alvos que estaria de olho. "O Corinthians sempre observa o mercado."