Sem Luis Fabiano, Ney quebra cabeça para formar ataque do São Paulo

SÃO PAULO - A confirmação da ausência de Luis Fabiano da partida desta quarta-feira contra a Universidad de Chile abre uma dúvida na cabeça de Ney Franco sobre o substituto do artilheiro, que mesmo não tendo marcado gols foi um dos destaques da vitória sobre o Sport por 4 a 2 no sábado.

Nas últimas vezes que não teve o camisa 9 à disposição, o treinador optou por Ademilson para tentar imprimir um ritmo mais veloz ao ataque, mas o jovem não tem conseguido render o mesmo que nas primeiras partidas e perdeu espaço. As duas opções disponíveis também não arrancam suspiros. Willian José e Cícero tiveram seus melhores momentos no primeiro semestre, mas já não gozam do mesmo prestígio de antes.

Desta forma, Ney deve decidir o escolhido no último treino antes da partida, já em Santiago. Xingado frequentemente pela torcida, Willian José pode até ganhar uma nova oportunidade longe do Morumbi, uma vez que o técnico gosta do seu futebol e acredita que ele possa render mais sem a pressão dos torcedores. Cícero, por sua vez, tem a favor a experiência e o excelente desempenho no jogo aéreo.

Certo mesmo é que o time precisará fazer gols, missão que se torna bastante inglória quando seu principal homem de frente não está à disposição. "Ele tem o comando dentro e fora de campo do grupo, faz muita falta, mas temos certeza de que irá se recuperar bem e nos ajudar no restante da temporada", tentou minimizar o zagueiro Rhodolfo.

PRIMEIROS PASSOS

O meia Ganso foi a campo pela primeira vez com os companheiros desde que foi contratado, em setembro. Ele fez a atividade de aquecimento com o grupo e depois se dirigiu aos exercícios específicos para fortalecer a musculatura na coxa esquerda. "Primeiro vamos observar a estruturação do jogador, como ele se desenvolve para ter uma noção de como será a sequência", disse o preparador físico Alexandre Lopes.