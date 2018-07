Sem Luis Suárez mais uma vez, Uruguai enfrenta a Venezuela para seguir vivo

"Luis está fazendo uma reabilitação e que se encontra atualmente no seu 17.º dia e até que não termine com esse processo, não jogará", avisou o treinador, que fará quatro mudanças na equipe titular na comparação com a equipe que levou 3 a 1 do México na estreia, no último domingo.

Na lateral esquerda, Gastón Silva entra no lugar de Álvaro Pereira, enquanto que no meio Álvaro González substitui o volante Vencino, expulso na estreia. Lodeiro, ex-Corinthians e atualmente no Boca Juniors, dá lugar a Gastón Ramírez. Já no ataque, Cristhian Stuani volta a ser titular, colocando Diego Rolan no banco de reservas.

A equipe será formada assim: Muslera; Maxi Pereira, José María Giménez, Godín e Gastón Silva; Carlos Sánchez, Álvaro González, Arévalo Rios e Gastón Ramírez; Stuani e Cavani. A partida será a 113.ª de Maxi Pereira com a camisa do Uruguai, igualando o recorde do atacante Diego Forlán, que se aposentou da seleção.

Neste Grupo C, o Uruguai precisa vencer a Venezuela depois da derrota na estreia - os venezuelanos bateram a Jamaica por 1 a 0 na primeira partida e lideram junto com o México. Também nesta quinta-feira, às 23 horas (de Brasília), no estádio Rose Bowl, em Pasadena (Califórnia), os mexicanos encaram os jamaicanos e uma vitória pode garantir uma vaga nas quartas de final.