Sem lutar, Renan Barão sagra-se campeão unificado dos galos no UFC

SÃO PAULO - O Brasil tem mais um campeão na franquia de artes marciais mistas mais famosa do mundo, Renan Barão foi declarado campeão linear do peso galo após o norte-americano Dominick Cruz, que após repetidas lesões, sofreu um estiramento na virilha e teve que se retirar mais uma vez. O UFC 169, será realizado no dia 1º de fevereiro, em Newark, Nova Jérsei, e terá uma nova luta principal. Em anúncio, o presidente do UFC, Dana White afirmou que Renan Barão lutará pelo cinturão dos pesos galos contra Urijah Faber.

Faber substitui o ex-campeão linear Dominick. Dana anunciou ainda que, devido ao período de inatividade de Dominick, Barão é agora o novo campeão dos pesos galos. “Fiquei surpreso com a notícia de que o Dominick Cruz se machucou, mas sempre me senti o campeão linear da categoria. Ele não lutava há tempos e eu já tinha defendido meu cinturão. Fico triste pela lesão, eu treinava e esperava por esta batalha desde o WEC. Espero que ele se recupere logo, mas não vejo necessidade de enfrentá-lo para provar que sou o campeão definitivo”, declarou Barão, que agora disputa com o mesmo adversário que derrotou para conquistar o cinturão interino.

“Acredito que a escolha do Faber para me enfrentar foi justa. Ele é um dos melhores da minha categoria, evoluiu bastante depois do nosso combate e, assim como eu, vai dar o melhor no dia da luta”, completou Barão. “Agora preciso definir uma nova estratégia com meus treinadores, porque o estilo de luta do Faber é muito diferente. Apesar de mais lento, ele é um cara duro, aguenta bastante a luta em pé. Desde nossa última luta ele melhorou muito nesse aspecto, mas eu estou preparado para qualquer coisa. O importante é entrar no octógono e dar um show para os fãs”.

Barão e Faber já se enfrentaram em julho de 2012, em combate para determinar o campeão interino dos galos. O brasileiro venceu por decisão unânime, e desde então defendeu seu cinturão duas vezes. Já Faber lutou quatro vezes nesse período, com três vitórias por finalização e uma por decisão. A batalha continua sendo a principal da noite, que terá ainda a disputa pelo cinturão dos pesos penas entre Ricardo Lamas e o campeão José Aldo, que defende seu cinturão pela sexta vez. Outros brasileiros em ação serão John Lineker, que enfrenta o russo Ali Bagautinov, e Alan Patrick, que enfrenta o canadense John Makdessi.

Card Principal

Peso galo: Renan Barão vs. Urijah Faber

Peso pena: José Aldo vs. Ricardo Lamas

Peso pesado: Frank Mir vs. Alistair Overeem

Peso mosca: John Lineker vs. Ali Bagautinov

Peso leve: Jamie Varner vs. Abel Trujillo

Card Preliminar

Peso leve: John Makdessi vs. Alan Patrick

Peso mosca: Chris Cariaso vs. Kyoji Horiguch

Peso médio: Nick Catone vs. Tom Watson

Peso leve: Al Iaquinta vs. Kevin Lee

Peso médio: Clint Hester vs. Andy Enz

Peso leve: Tony Martin vs. Rashid Magomedov

Peso meio-médio: Neil Magny vs. Gasan Umalatov