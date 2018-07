Sem Marta, seleção feminina é convocada para a Copa América

A seleção brasileira feminina de futebol não poderá contar com sua principal jogadora na Copa América deste ano. A meia Marta não foi liberada pelo Rosengard, seu clube na Suécia, e ficou de fora da lista anunciada pelo técnico Vadão, e publicada nesta quinta-feira no site da CBF, para a competição que acontecerá no Equador, a partir do dia 11 de setembro.

Vadão anunciou 22 convocadas, que participarão também de um amistoso preparatório para a Copa América, no próximo dia 20, diante da Holanda, na cidade de Nimegue. Além de Marta, outras ausências de peso ficam por conta de Rosana e Debinha, que também não foram liberadas pelos seus clubes. Andressa Machry está com a seleção sub-20 e só se apresentará depois do amistoso.

A ausência destas jogadoras pode ser muito prejudicial ao Brasil, uma vez que a Copa América, além do título continental, dá duas vagas para a Copa do Mundo do Canadá, do ano que vem. Sem elas, a seleção terá bem mais dificuldade pra se garantir na principal competição antes dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

A estreia brasileira na Copa América acontecerá no dia 12 de setembro, diante da Bolívia. Depois, as comandadas de Vadão enfrentarão o Paraguai, dia 14, o Chile, 18, e a Argentina, 20. Os dois primeiros colocados de cada grupo vão para o quadrangular final da competição.

Confira a convocação da seleção brasileira feminina:

Goleiras:

Andreia Suntaque - Portuguesa

Thaís Picarte - Centro Olímpico

Luciana - Ferroviária

Zagueiras:

Tayla - Ferroviária

Bruna Benites - São José

Calan - Centro Olímpico

Mônica - Ferroviária

Laterais:

Fabiana - Centro Olímpico

Rilany - Ferroviária

Poliana - São José

Tamires - Centro Olímpico

Volantes:

Formiga - São José

Thaísa - Ferroviária

Bia - Ferrovária

Meias:

Andressa Machry - Kindermann

Maurine - Ferroviária

Raquel - Ferroviária

Andressa Alves - São José

Atacantes:

Cristiane - Centro Olímpico

Chu - São José

Darlene - Rio Preto

Giovânia - São José