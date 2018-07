Sem Martin Silva, Vasco inicia sequência na Série B com Jordi no gol Invicto há 29 jogos, o Vasco inicia nesta terça-feira, às 21h30, contra o Vila Nova, um novo período. Sem o ídolo da torcida Martin Silva, convocado pelo Uruguai para disputar a Copa América Centenário, o time aposta no prata da casa Jordi para manter a boa fase e deslanchar na Série B do Campeonato Brasileiro. Em busca de maior renda, o clube goiano vai mandar a partida pela terceira rodada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e não no Serra Dourada, em Goiânia.