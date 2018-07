A decisão de amanhã contra o Chelsea faz os corintianos acima dos 40 anos voltarem no tempo, mais precisamente a 12 de dezembro de 1976. Final do Brasileiro, diante do temido Internacional. Um time recheado de craques: Manga, Figueroa, Falcão, Batista....O Corinthians era pura raça: Tobias, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo e Wladimir; Givanildo e Ruço; Vaguinho, Neca, Geraldão e Romeu. Depois da histórica invasão do Maracanã, na semana anterior e a vitória nos pênaltis sobre a Máquina Tricolor do Fluminense, o Timão sentiu a pressão do Beira-Rio no primeiro tempo e foi para o vestiário perdendo por 1 a 0, gol de Dadá Maravilha.

O time só foi acordar após levar o gol de falta de Valdomiro, o segundo dos gaúchos. Geraldão perdeu gol incrível, Manga fez duas defesas milagrosas e Ruço acertou duas vezes a trave colorada.

A desigualdade técnica entre as equipes no duelo de 36 anos atrás era muito maior do que será amanhã. Mas o Chelsea entra em campo como favorito. O Corinthians só terá chance se demonstrar a raça característica de seus mais de 102 anos de história. Além de ser um exemplo de obediência tática, o time de Tite terá morder a bola. Sem medo e sem respeito!

