Sem mistério, Sport recebe o Botafogo em busca da primeira vitória no Brasileirão O Sport não tem mistério para enfrentar o Botafogo neste domingo, às 18h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Oswaldo de Oliveira não mexeu na formação nos treinos ao longo da semana - dois deles, inclusive, aconteceram no palco da partida.