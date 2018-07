Sem mistério, Argel confirma Inter com Alan Costa, Fabinho, Alex e Aylon

Ao menos três alterações eram certas, graças às suspensões do zagueiro Paulão, do volante Anselmo e do atacante Eduardo Sasha. Na defesa, a presença de Alan Costa já estava confirmada, mas havia a dúvida de quem atuaria nas outras posições.

No meio de campo, Rodrigo Dourado, recuperado de grave contusão que o afastou do futebol por um longo período, era um dos concorrentes à vaga. Mas Fabinho, que vinha sendo titular no início da campanha, também voltou de problema físico e foi o escolhido por Argel.

No ataque, Argel indicou que Alex seria o escolhido nos últimos treinos, mas acenou com Aylon como possibilidade. Para sanar esta dúvida, decidiu escalar os dois. Pior para Andrigo, que perdeu a titularidade e iniciará no banco de reservas.

Com isto, o Inter está confirmado para encarar o América-MG com: Danilo Fernandes; William, Alan Costa, Ernando e Artur; Fernando Bob, Fabinho, Alex e Gustavo Ferrareis; Vitinho e Aylon. Rodrigo Dourado e Anderson, que se recuperaram de lesões, ficarão como opções no banco.

"Temos a volta de jogadores importantes, Dourado e Anderson serão opções durante a partida.", declarou Argel. "Estou muito satisfeito com esse grupo de trabalho. Os jogadores têm mostrado um profissionalismo fantástico comigo."