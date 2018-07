Sem ondas, etapa do Circuito Mundial de Surfe volta a ser adiada

A etapa do Taiti do Circuito Mundial de Surfe voltou a ser adiada nesta quarta-feira por falta de ondas na praia de Teahupoo. De acordo com a organização, a competição só deve ser retomada na sexta-feira. A janela de disputas no Taiti se encerra na próxima terça-feira, dia 25.

A etapa conta com cinco brasileiros vivos na disputa: Bruno Santos, Ítalo Ferreira, Filipe Toledo, Wiggoly Dantas e Gabriel Medina, atual campeão no Taiti. Todos estão garantidos na quarta fase, quando alguns deles vão se enfrentar.

Quatro brasileiros já sabem quem terão pela frente na quarta fase. Uma das baterias vai reunir três deles: Medina, Bruno e Ítalo. Em outra, Filipe vai duelar com os australianos Kai Otton e Owen Wright. Wiggolly enfrentará em sua bateria o espanhol Aritz Aranburu e um rival ainda não definido.

A quarta bateria ainda não foi definida. Os futuros classificados ainda disputam a terceira fase, sem brasileiros, a ser finalizada provavelmente na sexta-feira.