Sem patrocínio, Palmeiras encerra 14 modalidades esportivas

SÃO PAULO - Por falta de patrocínio, o Palmeiras anunciou nesta sexta-feira o encerramento da atividade profissional de 14 modalidades esportivas no clube. Elas deixarão de ter representantes imediatamente, passando a continuar existindo apenas nas categorias de base. A informação foi dada pelo diretor executivo José Carlos Brunoro.

"A estrutura do modelo de esporte fora o futebol é bastante difícil. Fizemos um levantamento pelo mundo e poucos clubes têm modalidades olímpicas, duas no máximo. O Palmeiras não poderia ser diferente. Não adianta ter todas as modalidades sem representatividade. Por ser uma camisa de forte apelo popular, o torcedor não quer outra coisa que não seja a vitória. Isso complica o caso de ter equipes em todas as mobilidades", declarou Brunoro.

Com exceção do futebol, o basquete é a única modalidade que seguirá com apoio do clube, pelo menos enquanto tiver patrocínio - o atual vai até o final da próxima edição do NBB, no ano que vem. Brunoro ainda anunciou uma espécie de intercâmbio entre atletas do futsal e do futebol.

"O futsal vai ser incorporado ao (departamento de) futebol de campo. Vamos ter um técnico que é preparado para ver os garotos com potencial para o campo. Aqueles que se adaptarem ficarão. E também vamos fazer o trabalho inverso", comentou o dirigente do Palmeiras.

As 14 modalidades que deixam de ter, a partir de agora, uma equipe profissional no Palmeiras são: futsal, arco e flecha, atletismo, futebol de mesa, caratê, ginástica, judô, levantamento de peso, hóquei, tênis de mesa, vôlei, tae kwon do, boxe e aikidô.