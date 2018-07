Sem Pep, sem estilo

Guardiola transportou suas ideias para o campeoníssimo Bayern, que na temporada passada ganhou tudo com Jupp Heynckes. Mas vai enfrentar o Real Madrid de Carlo Ancelotti sem a confiança que o fez garantir o título da Bundesliga com sete rodadas de antecedência.

A falta de consistência da equipe alemã pode comprometer a vaga na final da Champions. O time da capital espanhola, de onde escrevo, vem moralmente fortalecido pela conquista da Copa do Rey sobre o Barcelona, mas com Cristiano Ronaldo abalado por contusões.

O torcedor do Barça observa de longe. E sonha, porque Pep não é unanimidade na Alemanha. Seus métodos são contestados, provavelmente mais afinados com a arquitetura de Antoni Gaudí (1852-1926) do que com o expressionismo germânico.

Depois do período mais importante de sua história, o barcelonismo se pergunta o que está acontecendo. Para Johan Cruyff, ex-jogador, ex-treinador e corneta maior do clube, a única saída é a volta de Guardiola. Está claro que o time perdeu o futebol ideológico que o mantinha competitivo.

É como se o Templo da Sagrada Família, em Barcelona, ao qual Gaudí dedicou 43 anos de sua vida, fosse, de repente, terminado por um arquiteto que resolvesse mudar o estilo da obra, que deve ficar pronta somente em 2026.

Isso explica porque o clube, inicialmente, escolheu Tito Vilanova, afastado por problemas de saúde, e depois Jordi Roura, para suceder Guardiola. Gente da estrutura da instituição, gente, em tese, capaz de continuar aquele projeto, aquela ideia.

Por vários motivos, não funcionou. O tempo passou para Xavi e a gestão do elenco foi muito mal conduzida pela diretoria, que mais uma vez deixou o time sem zagueiros. O envelhecimento da concepção de jogo e de alguns jogadores também não teriam sido fáceis para Pep administrar. Mas como arquiteto e construtor da obra, ele certamente estaria um passo adiante nos momentos mais difíceis.

Em uma atividade complexa como o futebol, é arriscado determinar exatamente a raiz do problema. Entre elas, porém, está a destruição do padrão, do funcionamento tático da equipe.

A posse de bola nunca foi um recurso de estilo, mas uma ferramenta, tanto que Pep a levou para o Bayern. Além do passe, controlá-la era uma forma de fisgar o adversário, de atraí-lo para onde pudesse ser dominado. Muitos caíram nessas armadilhas, entre as linhas, com triangulações.

Por isso Messi se transformou no tal falso nove, e graças ao seu talento tornou-se o melhor jogador do mundo. E ajuda a explicar também porque sempre produziu menos com a camisa da seleção argentina.

Tanto faz se ele é falso nove ou falso dez, o importante é atuar entre as linhas de marcação, o que favorece o seu futebol. Fica mais fácil entender esse estilo sem chutões, com passes trocados desde a defesa, e o jogo construído a cada etapa da transição ofensiva.

Com Gerardo Martino, o modelo, conhecido como "jogo de posição", acabou. O novo treinador não era obrigado a dominar o conceito e nem a segui-lo. Entre um e outro formato, a equipe manteve algumas referências, mas se perdeu, a ponto de cruzar 30 bolas na área do Real Madrid na final da Copa do Rey. Um Barça sem Gaudí e sem estilo.

Adeus. Dedico esta coluna a um companheiro que nos deixou muito cedo. Luciano do Valle levou alegria a muitos corações com suas narrações inesquecíveis, com seu grito de gol. Perde o Brasil, perde o futebol.