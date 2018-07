Sem pivôs de polêmica, ginástica masculina compete em Portugal

"O objetivo não é conquistar medalhas. O que queremos é aproveitar para analisar e ver se os elementos novos estão saindo como planejamos. É claro que se vierem bons resultados será ótimo. O nível aqui está bom e temos um grande número de ginastas participantes", comenta o técnico Renato Araújo.

A polêmica começou com o compartilhamento, via a rede social Snapchat, de um vídeo pelo atleta Arthur Nory, que mostra ele e Fellipe Arakawa ironizando Assumpção com ''piadas'' racistas. Henrique Medina Flores, enteado do técnico Marcos Goto, também participa da ''brincadeira''. Todos já voltaram ao Brasil, seguindo cronograma prévio da comissão técnica.

Depois de um período de avaliações, que deveriam determinar a convocação para os Jogos Pan-Americanos, quatro atletas ficaram em Anadia para a Copa do Mundo: Caio Souza, Francisco Barretto Júnior, Lucas Bitencourt e Petrix Barbosa. Eles competem quinta e sexta na fase de classificação, buscando vagas nas finais de sábado e domingo.