Sem polêmicas ou sustos, Sharapova avança às oitavas Maria Sharapova segue firme rumo ao único título de Grand Slam que ainda não conquistou. Ontem, em 1h29, a russa passou pela taiwanesa Yung-Jan Chan, 129 do mundo, com parciais de 6/2 e 6/3. Nas oitavas, a musa vai enfrentar a polonesa Agnieszka Radwanska. Desta vez, a partida foi tranquila e em paz, Na segunda rodada, com a torcida toda contra, Sharapova sofreu para virar sobre Caroline Garcia e ainda mandou o público se calar.