Sem Poliana e Ana Marcela no Pan, Brasil fica em 10.º na maratona aquática A proximidade com o Mundial de Desportos Aquáticos, que serve como Pré-Olímpico, fez Ana Marcela Cunha e Poliana Okimoto, duas das melhores do mundo, abrirem mão de disputar os Jogos Pan-Americanos. Neste sábado, na prova feminina de maratona aquática, o Brasil foi representado pela jovem Carolina Bilich, que terminou no 10.º lugar.