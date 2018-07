Sem principais rivais, Kittel vence etapa da Volta da França e Froome mantém 1º lugar

Sem a concorrência de Peter Sagan e Mark Cavendish, que deixaram a prova na última terça-feira, Marcel Kittel teve pouca dificuldade para vencer nesta quinta a sexta etapa da Volta da França, de característica plana e realizada entre Vesoul e Troyes, em um percurso de 216 quilômetros.

Esta foi a segunda vitória de Kittel na edição de 2017 da Volta da França e a 11ª da sua carreira. "Eu estava realmente confiante na minha equipe", disse. "Eu também estava muito confiante em mim hoje (quinta-feira)", acrescentou o alemão, que completou a distância em 5h05min34.

A rota do estágio pelo nordeste da França passou por Colombey-les-Deux-Eglises, a cidade-natal de Charles de Gaulle, e terminou na terra do champagne. Após uma fuga, Perrig Quemeneur, Frederik Backaert e Vegard Stake Laengen se revezaram na liderança, até que foram alcançados pelo pelotão a três quilômetros do fim.

Campeão mundial, Sagan foi desqualificado após dar uma cotovelada em Cavendish no sprint final da quarta etapa há dois dias, o que também levou o dono de 30 triunfos a abandonar a corrida por causa de uma fratura no ombro direito.

Após a sua vitória, Kittel mostrou algum incômodo com as frequentes perguntas sobre Cavendish e Sagan. "É um pouco triste que seja tudo sobre essa decisão. O nível que temos aqui para os velocistas ainda é muito, muito alto", afirmou.

Vencedor da quarta etapa, o francês Arnaud Demare foi o segundo colocado, seguido pelo alemão Andre Greipel. Chris Froome, o 56º colocado do dia, segue com a camiseta amarela, destinada ao líder da Volta da França, após um dia sem grandes incidentes no pelotão.

Froome, com um tempo total de 23h44min33, manteve a vantagem de 12 segundos para o também britânico Geraint Thomas, seu companheiro de equipe na Sky, e 14 segundos para o italiano Fabio Aru. O irlandês Daniel Martin está a 25 segundos, na quarta posição, enquanto a desvantagem do australiano Richie Porte, o quinto, é de 39 segundos.

A Volta da França prossegue nesta sexta-feira com a disputa da sétima etapa entre Troyes e Nuits-Saint-Georges, uma cidade vinícola na Borgonha, com um percurso de 213,5 quilômetros, também favorável aos ciclistas de velocidade. Estágios de montanha estão agendados para sábado e domingo.