Sem propostas, Ganso fica no Santos

SANTOS - Mesmo tendo demonstrado insatisfação com a diretoria do Santos por diversas vezes nos últimos meses, o meia Paulo Henrique Ganso não recebeu nenhuma proposta do exterior e vai ficar no clube. O jogador viu a tentativa de seus agentes em negociá-lo com o futebol inglês fracassar e, por isso, deve ficar na Vila durante as comemorações do centenário santista (14 de abril).

Milan e Corinthians já manifestaram interesse no jogador, mas as negociações não fluíram. A empreitada mais recente aconteceu no início do mês, quando o empresário Teodoro Fonseca foi até a Inglaterra e ofereceu o meia ao Tottenham. Mas a possibilidade de transferência parou no técnico dos Spurs, Harry Redknapp. "Ganso? Nunca ouvi falar dele. Onde ele joga? Em que posição?", disse o treinador.

Da parte do Santos, continua tudo da mesma forma. "Nunca recebemos nenhuma proposta oficial pelo Ganso. Nem sondagens", disse o vice-presidente do clube, Odílio Rodrigues Filho.

Após demonstrar irritação com o meia, o presidente do Peixe, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, afirmou que não vai mais procurá-lo para falar sobre a renovação de contrato. Agora, espera que a iniciativa seja do atleta. "Queremos que o Ganso fique, mas ele não quis conversar com a gente'', disse, sobre a primeira tentativa de acordo.