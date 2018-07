Sem receber, Ronaldinho chega atrasado a treino Sem receber os cerca de R$ 3,75 milhões que o Flamengo lhe deve, Ronaldinho Gaúcho chegou 15 minutos atrasado ao CT do Ninho do Urubu, no Rio, o que causou mais um desconforto em sua relação, já bastante estremecida, com o técnico Vanderlei Luxemburgo. No treino, o craque conversou com a comissão técnica e, ao receber o colete de titular, deu um beijo no rosto de Luxemburgo. O jogador ainda enfrenta outro problema. O Porto Alegre FC, clube presidido por seu irmão e empresário, Assis, e que disputaria a 2.ª Divisão do Gaúcho, decidiu fechar as portas por tempo indeterminado.