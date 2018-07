Sem recursos, Bélgica perde Europeu de Natação O Campeonato Europeu de Natação será realizado na cidade de Debrecen, na Hungria, em uma mudança de sede realizada nesta quinta-feira após a desistência de Antuérpia, por conta da falta de recursos financeiros. Organizador do evento na cidade belga, George Straetmans, que também é vice-diretor do comitê técnico da Federação Europeia de Natação, disse que não seria possível arcar com os custos da competição.