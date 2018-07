Sem reforço, time campeão vai a campo

SÃO PAULO - Com a base do time campeão brasileiro mantida, o Corinthians inicia a temporada 2012 hoje em um amistoso contra o Flamengo, às 16h, em Londrina.

O time treina há mais de dez dias no CT do clube, onde fez a pré-temporada. Se não ganhou nenhum reforço de peso, pelo menos não perdeu titulares.

A comissão técnica marcou a partida desta tarde com objetivo de recuperar o ritmo de jogo da equipe que vai disputar o Paulista e a Libertadores.

Pelo que se viu nos treinamentos, os titulares devem começar a partida, embora estejam programadas várias substituições. Recém-contratados podem ser testados.

Adriano deve ficar no banco de reservas e tem boa chance de entrar no segundo tempo e enfrentar seu ex-clube.

O único "desfalque" será o técnico Tite, que se recupera de cirurgia de hérnia e ficou em São Paulo por recomendação médica. A equipe será dirigida pelo auxiliar Cléber Xavier.

Nos treinos que Tite e seu auxiliar têm comandado no CT, a equipe está definida. A dúvida é se Willian começa jogando no ataque ou dá vaga o meia Danilo, alterando um pouco a forma de a equipe jogar.

O que está bem claro é que Tite vai começar o ano escalando a equipe que terminou 2011 vencendo o Brasileiro e mantendo o esquema tático, o 4-2-3-1.

O que pode variar, segundo o próprio treinador, é a maneira de jogar. Uma opção é atuar com dois meias (Danilo e Alex), formando uma equipe de mais toque de bola.

A outra possibilidade é deixar Danilo no banco e escalar Willian, atacante rápido e que joga pelos lados, deixando com força ofensiva maior.

Como não recebeu nenhum grande reforço para a temporada, Tite acha melhor apostar no time que venceu o Brasileiro e não mudar a estrutura tática.

Dessa forma, na opinião do treinador, a equipe começaria bem o Campeonato Paulista, sábado, contra o Mirassol.

Não que o Estadual seja prioridade. Mas iniciar bem essa competição é, para Tite, importante para ir bem na fase de grupos da Libertadores - a estreia é dia 15 de fevereiro contra o Deportivo Táchira, da Venezuela.

"Uma competição está ligada à outra", disse o treinador, que está aliviado em poder fazer uma pré-temporada melhor que a de 2011.

2012 mais fácil. No ano passado, o técnico precisou queimar etapas para enfrentar o Tolima na fase preliminar da Libertadores em janeiro.

O time não foi bem e acabou sendo eliminado sem disputar a fase de grupos, o que quase lhe custou o emprego.

Além do jogo de hoje, o time fará um outro amistoso, quarta-feira, contra a Portuguesa, no Pacaembu. A partida marcará a entrega das faixas do título brasileiro e terá homenagens ao ex-jogador e ídolo do time Sócrates.

Tudo para deixar o time em condições de começar bem a disputa do Paulista, no próximo sábado. Até lá, a diretoria ainda vai trabalhar para trazer, ao menos, mais um volante, para ser o reserva imediato de Ralf.