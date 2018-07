Sem Riascos, Vasco aposta em Thalles contra o Bangu em São Januário Invicto na temporada, o Vasco começa a segunda fase do Campeonato Carioca neste domingo, às 16 horas, contra o Bangu, no estádio de São Januário, no Rio. Após ter se classificado com facilidade, o time busca manter o bom momento para assegurar o quanto antes uma vaga nas semifinais.